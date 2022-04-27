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Теряют деньги по незнанию: какие ошибки допускают украинцы в Польше

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 13:04
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Кратко о том, каких сделок с деньгами нужно избегать за границей
Как украинцам не потерять деньги при выезде в Польшу
Как украинцам не потерять деньги при выезде в Польшу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев вынужденно покинули родную страну и взяли с собой только самое основное, однако если не знать, как правильно обращаться с деньгами за пределами Украины, можно многое потерять.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, какие распространенные ошибки с деньгами украинцы допускают и как их избежать.

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Самая "медвежья услуга", которую делают украинцы сами для себя – это выезд за границу с наличной гривной. В большинстве стран гривна не является свободно конвертируемой валютой, хотя в Польше была введена возможность обмена гривен на злотые. Сделать это можно в некоторых отделениях банков.

Но выгоднее пользоваться банковскими картами, даже украинскими, если они относятся к международным платежным системам Visa или Mastercard. Ими можно заплатить за покупки, проживание и другие вещи.

Важно обращать внимание на суточные и месячные лимиты банковских карт за рубежом. Каждое учреждение устанавливает свои ограничения. К примеру, в ПриватБанке это 100 000 грн (или эквивалент) в месяц с гривневого счета и 100 000 грн (или эквивалент) в день – с валютного.

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Еще одна проблема, с которой не всегда считаются украинцы, это комиссионные при операциях с деньгами. За обмен и снятие наличных денег даже в банкоматах могут снимать проценты. НБУ договорился о попустительстве в банкоматах сети Euronet – на время войны там можно снять деньги без комиссий. Они распространены в Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.

Если времени искать соответствующий банкомат нет, всегда можно воспользоваться динамической конвертацией валюты. Эту опцию поддерживают карты Visa или Mastercard, поэтому можно образ снимать деньги в злотых без дополнительной наценки.

Финансовые ошибки украинцев

Ранее представитель Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антон Усов рассказал "Сегодня" о главных финансовых ошибках украинцев во время войны.

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Сюда эксперт относит игнорирование требований Нацбанка по валюте, попытки вывоза за границу более 10 тыс. евро. Ошибкой является предпочтение наличных денег в быту – сейчас более выгодно пользоваться именно онлайн-расчетами и банковскими картами.

Часто люди ведутся на мошеннические схемы, потому что доверяют непроверенной информации, поэтому стоит уделить больше внимания информационной гигиене.

Узнайте также, какие сейчас актуальные профессии в Украине, куда берут без резюме и какие там зарплаты. В то же время через два месяца войны из страны вывели свыше 3 млрд евро.

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