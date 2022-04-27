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Втрачають гроші через незнання: які помилки допускають українці в Польщі

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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27 квітня, 13:04
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Коротко про те, яких операцій з грошима потрібно уникати за кордоном
Як українцям не втратити грошей при виїзді в Польщу
Як українцям не втратити грошей при виїзді в Польщу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців вимушено покинули рідну країну та взяли з собою лише найосновніше, однак якщо не знати, як правильно поводитися з грошима за межами України, можна багато втратити.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, які поширені помилки з грошима українці допускають та як їх уникнути.

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Найбільша "ведмежа послуга", яку роблять українці самі для себе – це виїзд за кордон із готівковою гривнею. У більшості країн гривня не є вільно конвертованою валютою, хоч у Польщі запровадили можливість обміну гривень на злоті. Зробити це можна у деяких відділеннях банків.

Але вигідніше користуватися банківськими картками, навіть українськими, якщо вони належать до міжнародних платіжних систем Visa або Mastercard. Ними можна заплатити за покупки, проживання та інші речі.

Важливо звертати увагу на добові й місячні ліміти банківських карток за кордоном. Кожна установа встановлює свої обмеження. Наприклад, у ПриватБанку це 100 000 грн (або еквівалент) на місяць з гривневого рахунку і 100 000 грн (або еквівалент) на день – з валютного.

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Ще одна проблема, на яку не завжди зважають українці, це комісійні при операціях з грошима. За обмін та зняття готівки, навіть у банкоматах можуть знімати відсотки. НБУ домовився про потурання в банкоматах мережі Euronet – на час війни там можна зняти гроші без комісій. Вони поширені в Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Якщо часу шукати відповідний банкомат немає, завжди можна скористатися динамічною конвертацією валюти. Цю опцію підтримують картки Visa або Mastercard, тож можна образу знімати гроші у злотих без додаткової націнки.

Фінансові помилки українців

Раніше представник Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Антон Усов розповів "Сьогодні" про головні фінансові помилки українців під час війни.

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Сюди експерт відносить ігнорування вимог Нацбанку щодо валюти, спроби вивезення за кордон понад 10 тис. євро. Помилкою є надавати перевагу готівці в побуті – зараз більш вигідно користуватися саме онлайн-розрахунками й банківськими картками.

Часто люди ведуться на шахрайські схеми, бо довіряють неперевіреній інформації, тож варто приділити й більше уваги інформаційній гігієні.

Дізнайтеся також, як зараз актуальні професії в Україні, куди можна потрапити без резюме і які там зарплати. Водночас за два місяці війни з країни вивели понад 3 млрд євро.

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