Monobank списав гроші з рахунку без попередження клієнтки – що сталося

Розповідаємо, як Monobank відреагував на звинувачення своєї клієнтки

Клієнта відмовляється повертати гроші Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українка звинуватила Monobank у нарахуванні відсотків та зміні умов кредитних канікул без її відома під час воєнного стану.

Про це користувачка залишила відгук на сайті "Мінфін".

Реклама

Жінка пише, що 1 квітня у неї зняли відсотки, тоді вона зателефонувала із проханням переглянути їх, оскільки не знала, що банк не продовжив кредитні канікули.

"Я попросила піти мені назустріч, а я натомість повністю закрию в той же день кредитну картку і поверну їм повністю кошти. Але, нажаль чекала відповідь 9 днів і всі ці дні я їм телефонувала і просила пришвидшити моє питання, щоб я вже швидше внесла кошти", – йдеться у відгуку.

Після цього клієнтка отримала відповідь, що Monobank розглядатиме питання щодо перегляду списаних відсотків ми розглядатимемо після закінчення воєнного стану.

Реклама

Жінка пише, що не буде повертати гроші, доки Monobank не поверне їй на карту відсотки.

Що відповіли у Monobank

Представники банку відреагували на скаргу і зазначили, що діють виключно згідно з постановою Національного банку.

Також у Monobank нагадали, що з 1 квітня було знижено кредитну ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць до кінця воєнного стану.

Реклама

"Банк не нараховує пеню, штрафи, не виносить заборгованості на прострочення. Ми рекомендуємо вносити мінімальні платежі, якщо є така можливість", – зазначили у відповіді.

Кредитний ліміт в Monobank

Monobank – чи не єдиний український банк, який залишив змогу не лише користуватись кредитним лімітом, а й можливість його підвищувати.

Щоправда, кожна заявка на збільшення кредитного ліміту наразі буде розглядатись індивідуально.

Для цього зайдіть у додаток і в головному меню зробіть свайп вліво. Під номером картки виберіть пункт "Управління лімітами" і натисніть "Підвищити ліміт на картку".

"Сьогодні" також писали, який курс долара встановили різні українські банки і розповідали все про знижену кредитну ставку від Monobank.