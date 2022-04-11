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Monobank списав гроші з рахунку без попередження клієнтки – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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11 квітня, 13:52
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Розповідаємо, як Monobank відреагував на звинувачення своєї клієнтки
Клієнта відмовляється повертати гроші Monobank
Клієнта відмовляється повертати гроші Monobank / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українка звинуватила Monobank у нарахуванні відсотків та зміні умов кредитних канікул без її відома під час воєнного стану.

Про це користувачка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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Жінка пише, що 1 квітня у неї зняли відсотки, тоді вона зателефонувала із проханням переглянути їх, оскільки не знала, що банк не продовжив кредитні канікули.

"Я попросила піти мені назустріч, а я натомість повністю закрию в той же день кредитну картку і поверну їм повністю кошти. Але, нажаль чекала відповідь 9 днів і всі ці дні я їм телефонувала і просила пришвидшити моє питання, щоб я вже швидше внесла кошти", – йдеться у відгуку.

Після цього клієнтка отримала відповідь, що Monobank розглядатиме питання щодо перегляду списаних відсотків ми розглядатимемо після закінчення воєнного стану.

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Жінка пише, що не буде повертати гроші, доки Monobank не поверне їй на карту відсотки.

Що відповіли у Monobank

Представники банку відреагували на скаргу і зазначили, що діють виключно згідно з постановою Національного банку.

Також у Monobank нагадали, що з 1 квітня було знижено кредитну ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць до кінця воєнного стану.

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"Банк не нараховує пеню, штрафи, не виносить заборгованості на прострочення. Ми рекомендуємо вносити мінімальні платежі, якщо є така можливість", – зазначили у відповіді.

Кредитний ліміт в Monobank

Monobank – чи не єдиний український банк, який залишив змогу не лише користуватись кредитним лімітом, а й можливість його підвищувати.

Щоправда, кожна заявка на збільшення кредитного ліміту наразі буде розглядатись індивідуально.

Для цього зайдіть у додаток і в головному меню зробіть свайп вліво. Під номером картки виберіть пункт "Управління лімітами" і натисніть "Підвищити ліміт на картку".

"Сьогодні" також писали, який курс долара встановили різні українські банки і розповідали все про знижену кредитну ставку від Monobank.

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