Украинцы массово ополчились на Monobank – что случилось

Рассказываем, на что массово жалуются клиенты Monobank и в чем обвиняют финучреждение

В чем клиенты обвиняют Monobank / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы в сети массово жалуются на работу Monobank и обвиняют в том, что финучреждение "отбирает у украинцев последние деньги, заблокировало возможность переводить средства, без ведома клиентов меняет комиссию" и прочее.

Об этом возмущенные пользователи оставляют отзывы на сайте "Минфин".

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Например пользователь Владимир Кохан пишет, что заявление Monobank про неначисление штрафов по кредиту – это ложь, и штрафы до сих пор начисляются.

О начислении процентов во время действия в стране военного положения пишет Maria8Maria.

"Пока все банки объявили кредитные каникулы. Monobank продолжает снимать проценты по кредитам. И *** , что у людей нет возможности их платить. В стране война, большинство населения сидит без работы", – возмущается клиентка.

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Банк в условиях войны требует погасить задолженность, пишет пользователь с никнеймом OlgaCoach.

"При том, что все терминалы иbox и Укргазбанк в Киеве не работают! Как погашать если работает 1 отделение, в котором очередь 2 км. Погашать онлайн, заплатив 4% комиссии?", – говорится в жалобе.

Смена комиссии

Еще один клиент с ником Valerii99 утверждает, что банк меняет комиссию без уведомления клиентов, хотя все остальные банки вообще убрали комиссию на время военных действий.

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Также украинец пишет, что никак не может получить свою гривневую пластиковую карту.

Как реагирует Monobank?

На многочисленные жалобы по начислению штрафов и процентов представители банка отвечают, что ориентируются на указания НБУ и продолжают выполнять обязательства перед клиентами.

"Минимальный платеж можно вносить по возможности, мы не начисляем штрафы и повышенные проценты, если минимальный платеж не будет внесен. Вы сможете погасить задолженность, когда у вас появится такая возможность", – уверяют в банке.

Также представители Monobank отмечают, что это никак не влияет на кредитную историю.

На сообщение о том, что банк не выполняет эти правила, в ответе также отмечают, что для того, чтобы выполнять обязательства перед вкладчиками банк продолжает списывать проценты за пользование кредитным лимитом и платежи по услугам "Рассрочка/Покупка частями/кредит наличными".

Новые виртуальные карты Monobank

17 марта соучредитель банка Олег Гороховский представил новую версию мобильного приложения, в которой украинцам доступны необычные скины для карт и новая возможность пожертвовать армии.

Скины для виртуальных карт патриотические с изображениями людей, которые стали кумирами украинцев во время войны, в частности Владимир Зеленский, советник главы ОП Алексей Арестович, глава Николаевской ОВ Виталий Ким и выдающийся пилот по кличке "Призрак Киева".

"Сегодня" также писали, что Monobank запустил новую услугу и рассказывали, в каких банках есть возможность повышать кредитный предел.