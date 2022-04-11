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Monobank списал деньги со счета без предупреждения клиентки – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 13:52
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Рассказываем, как Monobank отреагировал на обвинение своей клиентки
Клиента отказывается возвращать деньги Monobank
Клиента отказывается возвращать деньги Monobank / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинка обвинила Monobank в начислении процентов и изменении условий кредитных каникул без ее ведома во время военного положения.

Об этом пользовательница оставила отзыв на сайте "Минфин".

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Женщина пишет, что 1 апреля у нее сняли проценты, тогда она позвонила по телефону с просьбой пересмотреть их, поскольку не знала, что банк не продлил кредитные каникулы.

"Я попросила пойти мне навстречу, а я полностью закрою в тот же день кредитную карту и верну им полностью средства. Но, к сожалению, ждала ответ 9 дней и все эти дни я им звонила по телефону и просила ускорить мой вопрос, чтобы я уже быстрее внесла средства", – говорится в отзыве.

После этого клиентка получила ответ, что Monobank будет рассматривать вопрос о пересмотре списанных процентов. после окончания военного положения.

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Женщина пишет, что не будет возвращать деньги до тех пор, пока Monobank не вернет ей на карту проценты.

Что ответили в Monobank

Представители банка отреагировали на жалобу и отметили, что действуют исключительно согласно с постановлением Национального банка.

Также в Monobank напомнили, что с 1 апреля была снижена кредитная ставка по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц до конца военного положения.

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"Банк не начисляет пеню, штрафы, не выносит задолженности на просрочку. Мы рекомендуем вносить минимальные платежи, если есть возможность", – отметили в ответе.

Кредитный лимит в Monobank

Monobank – единственный украинский банк, который оставил возможность не только пользоваться кредитным лимитом, но и возможность его повышать.

Правда, каждая заявка на увеличение кредитного лимита будет рассматриваться индивидуально.

Для этого зайдите в приложение и в главном меню сделайте свайп влево. Под номером карты выберите пункт "Управление лимитами" и нажмите "Повысить лимит на карту".

"Сегодня" также писали, какой курс доллара установили разные украинские банки и рассказывали все о ниже кредитную ставку от Monobank.

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