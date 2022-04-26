Мародерство і клієнти без документів: як працюють ломбарди під час війни

Під час дії воєнного стану в Україні ломбарди стикаються з розкраданням майна та іншими проблемами на окупованих територіях

Які проблеми у роботі ломбардів / Фото: Getty Images, Нацполиция, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні дуже часто трапляються крадіжки та мародерство. Викрадати майно можуть не лише в громадян, а і в різних установ. Зокрема, з певними проблемами працюють і ломбарди в Україні.

У Нацбанку розповіли про умови, в яких зараз працюють ломбарди, та які зміни були введені у зв'язку з цим.

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Основні проблеми галузі

Учасники ринку ломбардів повідомили НБУ, що основні проблеми у роботі під час воєнного стану такі:

мародерство та розкрадання майна на тимчасово окупованих територіях і в місцях проведення бойових дій;

запровадження обмежень для зняття готівки ломбардами;

труднощі ідентифікації клієнтів, які втратили документи в результаті воєнних дій або вимушеного переїзду.

У зв'язку з цим Нацбанк ввів деякі зміни, що полегшили роботу таких установ, зокрема:

встановив мораторій на планові та позапланові перевірки ломбардів;

скасував заходи впливу за неподання звітності та інформації на вимогу чи запити регулятора;

відстрочив виконання значної кількості положень нових ліцензійних вимог;

відтермінував строк приведення діяльності у відповідність до вимог нових регуляторних документів.

Також ломбардам тепер рекомендують по можливості максимально використовувати безготівкові розрахунки. Крім того, не варто вносити зміни в процедуру ідентифікації клієнтів, оскільки зараз посилюється боротьба з фінансуванням тероризму.

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Чому в Україні масово закриваються ломбарди

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1682 (на 31 березня) з 1846 (на 28 лютого), однак протягом цього часу зареєстрували лише одну фінкомпанію.

"Одна фінкомпанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок і 24 лізингові компанії виключені примусово", — зауважили в Нацбанку.

Як повідомив асоційований експерт аналітичного центру "CASE Україна" Євген Дубогриз, ломбардам зараз складно працювати, бо важко оцінити вартість якогось майна — тобто того, що віддають у ломбард за гроші.

"Тому що ринку немає. Незрозуміло, скільки та чи інша річ коштує і чи її можна продати", – говорить він.

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За його словами, для небанківських фінкомпаній наразі просто немає бізнесу. Складність полягає в тому, що немає гарантій держави на депозити — на відміну від банків, для яких запровадили 100% гарантію щодо всіх вкладів, зазначає аналітик.

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