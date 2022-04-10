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Ринок зачищають? Чому в Україні масово закриваються ломбарди

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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10 квітня, 11:48
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Глобальне очищення фінансового сектору змушує кредитні спілки та ломбарди покидати ринок
Небанківські установи не витримують конкуренції
Небанківські установи не витримують конкуренції / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні протягом місяця ринок небанківських фінансових послуг залишили 165 компаній. Це означає, що йде глобальне очищення фінансового сектору, покидають який насамперед слабкі гравці.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Так, у березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1682 (на 31 березня) з 1846 (на 28 лютого), однак протягом цього часу зареєстрували лише одну фінкомпанію.

Одна фінкомпанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок і 24 лізингові компанії виключені примусово, — зауважують у Нацбанку.

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