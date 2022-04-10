Ринок зачищають? Чому в Україні масово закриваються ломбарди

В Україні протягом місяця ринок небанківських фінансових послуг залишили 165 компаній. Це означає, що йде глобальне очищення фінансового сектору, покидають який насамперед слабкі гравці.

Про це повідомляє Національний банк України.

Так, у березні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 1682 (на 31 березня) з 1846 (на 28 лютого), однак протягом цього часу зареєстрували лише одну фінкомпанію.

Одна фінкомпанія та один страховий брокер залишили ринок добровільно, а сім фінансових компаній, 62 ломбарди, 70 кредитних спілок і 24 лізингові компанії виключені примусово, — зауважують у Нацбанку.

Що заважає небанківським установам працювати?

Як пояснив у коментарі "Фокусу" заступник директора ТОВ "ФК Просто Мані" Дмитро Клименков, представникам ринку небанківських фінпослуг в умовах війни заважає працювати:

невизначеність;

зниження доходів потенційних клієнтів;

нестача коштів у власників компаній для продовження їх діяльності.

До того ж зростає проблемний портфель, оскільки клієнти зараз дуже погано погашають кредити — у людей інші турботи і вони вважають, що можна почекати з оплатою боргу.

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Як повідомив асоційований експерт аналітичного центру "CASE Україна" Євген Дубогриз, ломбардам зараз складно працювати, бо важко оцінити вартість якогось майна — тобто того, що віддають у ломбард за гроші.

"Тому що ринку немає. Незрозуміло, скільки та чи інша річ коштує і чи її можна продати", – говорить він.

За його словами, для небанківських фінкомпаній наразі просто немає бізнесу. Складність полягає в тому, що немає гарантій держави на депозити — на відміну від банків, для яких запровадили 100% гарантію щодо всіх вкладів, зазначає аналітик.

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"У людей просто немає стимулів нести гроші в кредитні спілки. Їхні вклади там незахищені, а ринок кредитування не працює. Це просто перестає бути бізнесом", — стверджує Дубогриз.

Кількість фінкомпаній знижуватиметься і надалі

Клименков зауважив, що компанії виключили з реєстру в зв'язку з введенням у дію нової редакції закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

Він прогнозує, що кількість фінансових компаній і далі знижуватиметься, як це раніше сталося з банківським сектором.

"Великі компанії поглинатимуть маленькі, тобто відбуватиметься укрупнення. Плюс поточна криза змусить компанії шукати, кому продати кредитний портфель та вийти з бізнесу. Нині ринок дуже перенасичений", — говорить експерт.

Банки почали скасовувати кредитні канікули

Деякі українські банки скасували кредитні канікули, які були введені на початку війни.

Буквально у перші дні війни майже всі банки України пішли назустріч клієнтам і запровадили мораторій на нарахування відсотків. Багато фінустанов заявили, що вводять кредитні канікули до літа. Але вже з 1 квітня Monobank та ПриватБанк повернули практику нарахування відсотків.

Через шквал критики співзасновнику Monobank Олегу Гороховському довелося писати розгорнуту відповідь боржникам на своїй сторінці у Facebook, сенс якої полягає в тому, що якщо банк не нараховуватиме відсотки за кредитами, то не зможе платити відсотки за депозитами.

Раніше ми писали, як не стати банкрутом, а також розповідали, чи видають банки кредити під час війни.