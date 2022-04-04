ПриватБанк изменил правила для кредитов – сколько придется платить украинцам

Рассказываем, какие комиссии отменил для украинцев ПриватБанк на время войны

ПриватБанк изменил кредитную ставку / Фото: Getty Images, УНИАН, коллаж: УНИАН/Сегодня

ПриватБанк сохранил действие кредитных каникул, но вернул начисление процентов по задолженности с 1 апреля.

Об этом банк сообщает своим клиентам.

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Кредитные каникулы действуют до июня, то есть платежи по кредиту в этот период делать не обязательно, но вот ежемесячно на сумму долга нужно будет платить по 1,7%.

Однако стоит отметить, что такая ставка в два раза ниже обычной (3,4%). Также банк отменил комиссию за обслуживание карточки "Универсальная Gold" в апреле и мае.

Кредитные каникулы же предусматривают, что за просрочку платежа не будут насчитываться штрафы и пеня.

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Monobank изменил правила кредитования

Сегодня также Monobank объявил, что вводит пониженную ставку по всем кредитными продуктами в размере 1,6% в месяц.

По словам сооснователя банка Олега Гороховского, льготные условия действуют с 1 апреля и до окончания военного положения в Украине. В тоже время о кредитных каникулах финучреждение не сообщало.

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Гороховский отметил, что изменения касаются всех кредитных продуктов банка: черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными.

"Сегодня" также писали, как простым украинцам получить кредитные каникулы в своем банке и рассказывали, почему финучреждения в России массово идут против людей.