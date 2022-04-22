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Легко відбутися не вийде: яке покарання чекає за мародерство та інші злочини під час війни

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 11:47
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Розповідаємо, яка відповідальність передбачена за мародерство та інші злочини в умовах воєнного стану
Покарання за злочини під час воєнного стану більші, ніж у мирний час
Покарання за злочини під час воєнного стану більші, ніж у мирний час / Фото: Getty Images, Нацполиция, СБУ, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні цивільне населення можуть пограбувати не лише російські окупанти, а на жаль, і співгромадяни. Проте за крадіжку під час воєнного стану передбачена більша відповідальність, аніж у мирний час.

Про те, яке покарання може бути за мародерство та інші злочини, пояснили фахівці Координаційного центру з надання правової допомоги.

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Мародерство часом трактують неправильно

Найчастіше українці під словом "мародерство" розуміють будь-яку крадіжку, скоєну у воєнний час. Проте це не так.

Мародерство – це військове правопорушення, коли людина викрадає речі поранених чи убитих на полі бою. А от називати цим терміном крадіжку чи інше правопорушення проти власності, що скоєне не на полі бою, некоректно.

Відповідно, на кожен випадок є різна відповідальність.

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Яке покарання чекає на злочинців в умовах воєнного або надзвичайного стану

Отже, за мародерство можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років.

А от за інші злочини під час воєнного стану відповідальність така:

  • за крадіжку (таємне викрадення чужого майна) – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років;
  • за грабіж (відкрите викрадення чужого майна) – строк від 7 до 10 років;
  • за розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства) – строк від 8 до 15 років та конфіскація майна;
  • за вимагання (вимогу передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці) – строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна;
  • за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – строк від 5 до 8 років та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

"Зараз поширені факти, коли жителі міст України самотужки борються з мародерами та іншими крадіями, піддаючи їх самосуду, прив’язуючи їх до електричних опор та дерев на загальний огляд. Безліч свідчень цього є у мережі Інтернет. Проте, варто пам'ятати, що кожен злочинець мусить понести передбачену законом відповідальність, тому таких осіб слід максимально оперативно передати до правоохоронних органів, щоб жоден з них не уник покарання", – пояснюють фахівці.

Крім того, військові РФ, які грабують магазини та домівки українців, згідно із законодавством України нестимуть кримінальну відповідальність в нашій державі, оскільки скоїли злочини на нашій території.

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Державні зради, диверсії та колабораціонізм

Раніше "Сьогодні" розповідали, що відповідно до змін у законодавстві санкції статей 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) тепер передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього майна злочинця.

Також вводиться заборона на будь-яку амністію для тих, хто здійснив диверсію чи державну зраду.

Парламент також підтримав законопроєкти № 5143 та № 5144, які запроваджують покарання для тих громадян, які ведуть колабораційну діяльність з окупантами.

Так, передбачається кримінальна відповідальність за:

  • публічне спростування громадянином України здійснення збройної агресії проти України;
  • встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики до співпраці з державою-агресором;

Також злочинці, які проходять за цими статтями, не зможуть обіймати державні посади на термін від 10 до 15 років.

Як окупанти викрали мільйони в українських пенсіонерів

Раніше "Сьогодні" писали, що російські окупаційні війська викрали близько трьох мільйонів гривень, які передбачалися для виплат пенсіонерам міста Мелітополя Запорізької області. Це сталося у відділенні "Укрпошти". Викрадення грошей сталося за наводкою самопроголошеного мера Галини Данильченко.

Також ми розповідали, що звичайні росіяни відчули на собі нестачу деяких продуктів та товарів, а ще й зростання цін. Після цього в російських супермаркетах почастішали випадки крадіжок.

Тепер деякі продукти продають у спеціальному захисті. Зокрема, на пачки сиру чи консерви чіпляють спеціальні магніти, а, наприклад, масло поміщають у прозорі коробки.

Читайте і про те, яке дно чекає на економіку РФ найближчими місяцями.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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