Легко отделаться не получится: какое наказание ждет за мародерство и другие преступления во время войны

Рассказываем, какая ответственность предусмотрена за мародерство и другие преступления в условиях военного положения

Наказания за преступления во время военного положения больше, чем в мирное время / Фото: Getty Images, Нацполиция, СБУ, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине гражданское население могут ограбить не только российские оккупанты, а к сожалению, и сограждане. Однако за кражу во время военного положения предусмотрена большая ответственность, чем в мирное время.

О том, какое наказание может быть за мародерство и другие преступления, объяснили специалисты Координационного центра по оказанию правовой помощи.

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Мародерство иногда трактуют неправильно

Чаще украинцы под словом "мародерство" понимают любую кражу, совершенную в военное время. Однако это не так.

Мародерство – этовоенное правонарушение, когда человек похищает вещи раненых или убитых на поле боя. А вот называть этим термином кражу или другое правонарушение против собственности, совершенное не на поле боя, некорректно.

Соответственно, на каждый случай есть разная ответственность.

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Какое наказание ждет преступников в условиях военного или чрезвычайного положения

Следовательно, за мародерство могут лишить свободы сроком от 5 до 10 лет.

А вот за другие преступления во время военного положения ответственность такова:

за кражу (тайное похищение чужого имущества) – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет;

(тайное похищение чужого имущества) – лишение свободы на срок за грабеж (открытое похищение чужого имущества) – срок от 7 до 10 лет;

(открытое похищение чужого имущества) – срок за разбой (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия) – срок от 8 до 15 лет и конфискация имущества;

(нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия) – срок за вымогательство (требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение или уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении или под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший или его близкие родственники желают сохранить в тайне) – срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;

(требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничение прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждение или уничтожение их имущества или имущества, находящегося в их ведении или под охраной, или разглашение сведений, которые потерпевший или его близкие родственники желают сохранить в тайне) – срок за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – срок от 5 до 8 лет и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Сейчас распространены факты, когда жители городов Украины самостоятельно борются с мародерами и другими ворами, подвергая их самосуду, привязывая их к электрическим опорам и деревьям на общий обзор. Множество свидетельств этого есть в сети Интернет. Однако, стоит помнить, что каждый преступник должен понести предусмотренную законом ответственность, поэтому таких лиц следует максимально оперативно передать в правоохранительные органы, чтобы ни один из них не избежал наказания", – объясняют специалисты.

Кроме того, военные РФ, грабившие магазины и дома украинцев, согласно законодательству Украины будут нести уголовную ответственность в нашем государстве, поскольку совершили преступления на нашей территории.

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Государственные измены, диверсии и коллаборационизм

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в соответствии с изменениями в законодательстве санкции статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) теперь предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества преступника.

Также вводится запрет на любую амнистию для тех, кто совершил диверсию или государственную измену.

Парламент также поддержал законопроекты № 5143 и № 5144, вводящие наказание для тех граждан, которые ведут коллаборационную деятельность с оккупантами.

Так, предусматривается уголовная ответственность за:

публичное опровержение гражданином Украины осуществление вооруженной агрессии против Украины;

установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к сотрудничеству с государством-агрессором;

Также преступники, проходящие по этим статьям, не смогут занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет.

Как оккупанты похитили миллионы у украинских пенсионеров

Ранее "Сегодня" писали, что российские оккупационные войска похитили около трех миллионов гривен, которые предполагались для выплат пенсионерам города Мелитополя Запорожской области. Это произошло в отделении "Укрпочты". Похищение денег произошло по наводке самопровозглашенного мэра Галины Данильченко.

Также мы рассказывали, что обычные россияне почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов и товаров, а также рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.

Теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.

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