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Війна не шкодує нікого: за які злочини в Україні запровадили жорстокі покарання

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 13:10
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Розповідаємо, яке покарання можна отримати за держзраду чи мародерство у період воєнного стану
Яке покарання можна отримати за мародерство
Яке покарання можна отримати за мародерство / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан, який було запроваджено через початок повномасштабної війни з Росією. У зв'язку з цим, у країні почали діяти жорсткіші закони та покарання.

"Сьогодні" розповідають, яку відповідальність нестимуть українці за мародерство та інші злочини

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Отже, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроекти, які посилюють відповідальність за злочини у воєнний час.

Державні зради та диверсії

Відповідно до нових змін у законодавстві, санкції статей 111 (державна зрада) та 113 (диверсія) тепер передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього майна злочинця.

Також вводиться заборона на будь-яку амністію для тих, хто здійснив диверсію чи державну зраду.

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Крадіжки, грабунки та мародерство

Ще один законопроект посилює покарання за присвоєння чужого майна на полі бою або використання трагічних обставин, бойових дій для власної наживи шляхом пограбування людей, зокрема, вбитих чи поранених.

Тобто злочинець отримає від 5 до 15 років за вчинення:

  • крадіжки;
  • пограбування;
  • розбою;
  • вимагання;
  • присвоєння (розтрати) майна (мародерство).

Колабораціонізм

Парламент також підтримав законопроекти № 5143 та № 5144, які запроваджують покарання для тих громадян, які ведуть колабораційну діяльність з окупантами.

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Так, передбачається кримінальна відповідальність за:

  • публічне спростування громадянином України здійснення збройної агресії проти України;
  • встановлення та затвердження тимчасової окупації частини території України або публічні заклики до співпраці з державою-агресором;

Також злочинці, які проходять за цими статтями, не зможуть обіймати державні посади на термін від 10 до 15 років.

Що не можна носити з собою у воєнний час

Раніше ми розповідали, що під час дії в Україні військового стану деякі речі можуть стати небезпечними та поставити під загрозу навіть ваше життя.

Так, якщо ви не є військовим і не належите до будь-яких оборонних структур, у жодному разі не носите ка муфляжну форму чи її елементи.

Під забороною також нашивки, армійське взуття, головні убори, рюкзаки, фляги, бойові ножі та все, через що вас можуть прийняти за військового.

"Сьогодні" також писали, як правильно поводитися на блокпостах під час воєнного стану та розповідали, що буде з росіянами при введенні воєнного стану.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
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