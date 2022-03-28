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Война не щадит никого: за какие преступления в Украине ввели жестокие наказания

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 13:10
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Рассказываем, какое наказание можно получить за госизмену или мародерство в период военного положения
Какое наказание можно получить за мародерство
Какое наказание можно получить за мародерство / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине с 24 февраля действует военное положение, которое было введено из-за начала полномасштабной войны с Россией. В связи с этим, в стране начали действовать более жесткие законы и наказания.

"Сегодня" рассказывают, какую ответственность будут нести украинцы за мародерство и другие преступления.

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Итак, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроекты, которые усиливают ответственность за преступления в военное время.

Государственные измены и диверсии

Согласно новым изменениям в законодательстве, санкции статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) теперь предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества преступника.

Также вводится запрет на любую амнистию для тех, кто совершил диверсию или государственную измену.

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Кражи, грабежи и мародерство

Еще один законопроект ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых.

То есть преступник получит от 5 до 15 лет за совершение:

  • кражи;
  • грабежа;
  • разбоя;
  • вымогательства;
  • присвоения (растраты) имущества (мародерство).

Коллаборационизм

Парламент также поддержал законопроекты № 5143 и № 5144, которые вводят наказание для тех граждан, которые ведут коллаборационную деятельность с оккупантами.

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Так, предусматривается уголовная ответственность за:

  • публичное опровержение гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины;
  • установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к сотрудничеству с государством-агрессором;

Также преступники, проходящие по этим статьям не смогут занимать государственные должности на срок от 10 до 15 лет.

Что нельзя носить с собой в военное время

Ранее мы рассказывали, что во время действия в Украине военного положения некоторые вещи могут стать опасными и поставить под угрозу даже вашу жизнь.

Так, если вы не являетесь военным и не принадлежите к каким либо оборонным структурам, ни в коем случае не носите ка муфляжную форму или ее элементы.

Под запретом также нашивки, армейская обувь, головные уборы, рюкзаки, фляги, боевые ножи и все, из-за чего вас могут принять за военного.

"Сегодня" также писали, как правильно вести себя на блокпостах во время военного положения и рассказывали, что будет с россиянами при введении военного положения.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
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