Мародерство и клиенты без документов: как работают ломбарды во время войны

Во время действия военного положения в Украине ломбарды сталкиваются с похищением имущества и другими проблемами на оккупированных территориях

Какие проблемы в работе ломбардов / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине очень часто случаются кражи и мародерство. Похищать имущество могут не только у граждан, но и у разных учреждений. В частности с определенными проблемами работают и ломбарды в Украине.

В Нацбанке рассказали об условиях, в которых сейчас работают ломбарды, и какие изменения были введены в связи с этим.

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Основные проблемы отрасли

Участники рынка ломбардов сообщили НБУ, что основные проблемы в работе во время военного положения следующие:

мародерство и кража имущества на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий;

введение ограничений для снятия наличных денег ломбардами;

трудности идентификации клиентов, потерявших документы в результате военных действий или вынужденного переезда.

В связи с этим Нацбанк ввел некоторые изменения, облегчившие работу таких учреждений, в частности:

установил мораторий на плановые и внеплановые проверки ломбардов;

отменил меры воздействия за непредставление отчетности и информации по требованию или запросу регулятора;

отсрочил исполнение значительного количества положений новых лицензионных требований;

отсрочил срок приведения деятельности в соответствие требованиям новых регуляторных документов.

Также ломбардам теперь рекомендуют по возможности максимально использовать безналичные расчеты. Кроме того, не следует вносить изменения в процедуру идентификации клиентов, поскольку сейчас усиливается борьба с финансированием терроризма.

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Почему в Украине массово закрываются ломбарды

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в марте количество участников небанковского финансового рынка уменьшилась до 1682 (на 31 марта) с 1846 (на 28 февраля), однако в течение этого времени зарегистрировали лишь одну финкомпанию.

"Одна финкомпания и один страховой брокер покинули рынок добровольно, а семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании исключены принудительно", – отметили в Нацбанке.

Как сообщил ассоциированный эксперт аналитического центра "CASE Украина" Евгений Дубогрыз, ломбардам сейчас сложно работать, потому что тяжело оценить стоимость какого-то имущества – то есть того, что отдают в ломбард за деньги.

"Потому что рынка нет. Непонятно, сколько та или иная вещь стоит и можно ли ее продать", – говорит он.

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По его словам, для небанковских финкомпаний пока просто нет бизнеса. Сложность состоит в том, что нет гарантий государства на депозиты – в отличие от банков, для которых ввели 100% гарантию всех вкладов, отмечает аналитик.

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