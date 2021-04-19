Марченко про переговори України з МВФ: Труднощів нема, але є нюанси в формулюваннях

Україна і Міжнародний валютний фонд обговорюють ключові питання меморандуму про співпрацю за програмою stand-by, однак які саме попередні умови будуть внесені в нього, і коли документ буде підписано – ще невідомо.

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Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів виданню LB.ua.

За його словами, все залежить від того, наскільки Україна і Фонд просунуться по формулюваннях.

Він нагадав, що під час недавньої розмови прем'єр Денис Шмигаль і директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер обговорювали ці питання. Є певний прогрес щодо зближення позицій, проте конкретно можна казати, коли ми вийдемо на чіткі формулювання зобов'язань, які готова на себе взяти Україна.

Марченко додав, що остаточної редакції меморандуму після перегляду ще нема, а строки її готовності залежатимуть від МВФ.

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"Якихось труднощів, які не давали б нам можливості зараз почати переговори по меморандуму, у нас нема. За великим рахунком, драфт меморандуму можна було б обговорювати вже зараз. Але буде дуже багато нюансів у формулюваннях, у деталях – частина структурних маяків перейдуть у попередні умови", – каже міністр.

За його словами, меморандум може містити рекордну кількість попередніх умов, але це не має значення.

"Важливо, що робота йде. Якщо ми просуваємося в частині зобов'язань, далі голосуємо за закони, то попередні умови не стануть проблемою. Якщо ми об'єднуємо умови, які були в меморандумі для декількох траншів, то логічним буде об'єднання і самих траншей. Ми це будемо ставити як одне з пріоритетних питань. Просто виникає запитання, що ж ми будемо переглядати, якщо левову частину програми ми виконаємо вже зараз?", – підсумував Марченко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що програма МВФ в Україні скоро закінчиться, проте нову поки не обговорюють.

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Також повідомлялося, що наприкінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

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