У Зеленського кажуть про угоду з МВФ до кінця липня: як ідуть переговори з Фондом

Україна продовжує технічні консультації з Міжнародним валютним фондом щодо підписання попередньої угоди про продовження програми співпраці.

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Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, повідомляє пресслужба Банкової.

За його словами, Україна та МВФ мають підписати угоду staff level agreement, яка дає попереднє розуміння, яким чином буде побудована програма співпраці з Фондом.

Устенко пояснив, що переговори з МВФ відбуваються за декількома напрямками.

Мінфін обговорює з Фондом підготовку держбюджету на 2022 рік, зменшення бюджетного дефіциту та боргового навантаження в наступні роки.

Нацбанк веде консультації щодо монетарної політики, інституційного посилення та підвищення незалежності центробанку

Міністерство енергетики обговорює питання енергетичної незалежності, розвитку енергоринку – добування газу та виробництво енергоресурсів

Україна та МВФ також обговорюють питання реформи судової системи та діяльності антикорупційної архітектури.

Радник Зеленського нагадав, що цього року є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який уже успішно пройдено, та у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня.

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За словами Устенка, "треба сформувати додатковий запас міцності, щоб нормально пройти і вересень. Тому важливо, щоб ми змогли до цього часу сказати, що ця подушка вже сформована". А без підписання staff level agreement Києву буде дуже дорого залучати фінансування на міжнародному ринку капіталу.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Україна ще може отримати два транші МВФ, якщо Верховна Рада ухвалить закони, необхідні для співпраці з Фондом.

Також писалося, що МВФ оцінив перспективи української економіки і поліпшив прогноз на 2021 рік.

Наприкінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною та назвав порядок денний перегляду програми.

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Нині в Україні реалізується 18-місячна програма МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки що вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

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