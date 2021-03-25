МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми

Міжнародний валютний фонд повідомив про продовження переговорів з Україною для першого перегляду програми stand by та погодження добре сфокусованого набору реформ, необхідних для забезпечення стійкості бюджету в середньостроковій перспективі і захисту стабільності фінансового сектору.

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Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

"Порядок денний на наступні кілька місяців полягає в тому, щоб продовжити обговорення цього набору реформ", – повідомив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу в четвер, 25 березня, у Вашингтоні.

Він додав, що програма реформ залишається незавершеною щодо домовленостей по послідовних програмах Фонду, тому для України важливо продовжувати рухатися вперед у створенні умов для інклюзивного зростання і зростання після кризи.

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Нагадаємо, 13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand by. А глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. На початку 2021 року триває робота над переглядом програми, за підсумками якої буде прийматися рішення про долю другого траншу.

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