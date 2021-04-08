Програма МВФ в Україні скоро закінчиться. Чи буде нова?

У Нацбанку пояснили, який стан справ з співпрацею з Фондом

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) поки що не обговорюють нову програму співпраці, незважаючи на те, що нинішня програма stand-by закінчується цього року.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій в інтерв'ю ZN.ua.

"Ми ще не обговорюємо це питання з МВФ, працюємо зараз в рамках чинної програми. Наше завдання – рухатися вперед в її межах. <...> Це комплексна дискусія, до якої має бути залучений не тільки НБУ, але і, безумовно, уряд", – сказав Гелетій.

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При цьому в НБУ наполягають: співпраця з МВФ в будь-якому випадку необхідна. Адже вона впливає на відносини України з іншими міжнародними партнерами.

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"Це і фінансування від Світового банку (близько 700 млн доларів), і макрофінансова допомога ЄС (другий транш в 600 млн євро). З практики я розумію, що цих грошей може не бути, якщо не буде співпраці з МВФ. А що стосується продовження співпраці, то ми ще про це не дискутували, але, безумовно, при напрацюванні нашої позиції та бачення враховуватимемо макроекономічну ситуацію, позицію ліквідності", – додав Гелетій.

Нагадаємо, загалом НБУ вважає, що в України лишився шанс на два транші МВФ в рамках поточної програми.

Зараз Україна знаходиться в 18-місячній програмі МВФ stand-by, яку затвердили 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. першого траншу.

13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. А голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

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Наприкінці березня МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною та назвав порядок денний перегляду програми.

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