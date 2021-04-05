Марченко про переговори з МВФ: Бачимо світло в кінці тунелю

Україна і Фонд наближаються до порозуміння у питаннях, які місяць тому було складно реалізовувати, каже міністр

Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що Україна робить усе можливе для отримання чергового траншу МВФ ще 2021 року.

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Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер"

"Це досить непрості перемовини. Те, що ми постійно спілкуємося онлайн, також докладає певних незручностей... В онлайн-спілкуванні ви втрачаєте дуже багато часу на пошук компромісів там, де, можливо, ви б швидше знайшли рішення. Плюс різниця в часі також додає певних проблем. Але в цілому ключове наше завдання – це виконати домашнє завдання. І тоді, я думаю, що проблем із МВФ не має бути", – сказав міністр.

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За його словами, основні ключові перепони в співпраці – це про зобов'язання попередніх періодів, які Україна мусить відновити. При цьому Марченко зазначив, що останнім часом спостерігається прогрес у перемовинах.

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"І останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра – він свідчить про те, що ми зараз наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць-два тому було складно реалізовувати. Зараз ми вже бачимо світло в кінці тунелю. Тому ми йдемо за цим сценарієм, він для нас основний. І ми зараз до нього максимально наближаємося", – сказав міністр.

Нагадаємо, два тижні тому МВФ пообіцяв продовжити переговори з Україною і назвав порядок денний перегляду програми.

Також нагадаємо, що Україна отримає другу частину мікрофінансової допомоги ЄС в 1,2 млрд євро в разі позитивного розвитку ситуації з МВФ за програмою Stand-by.

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