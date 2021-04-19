Марченко о переговорах Украины с МВФ: Затруднений нет, но есть нюансы в формулировках

Украина и Международный валютный фонд обсуждают ключевые вопросы меморандума о сотрудничества по программе stand-by, однако какие именно предварительные условия будут внесены в него, и когда документ будет подписан – еще неизвестно.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал изданию LB.ua.

По его словам, все зависит от того, насколько Украина и Фонд продвинутся по формулировкам.

Он напомнил, что ходе недавнего разговора премьер Денис Шмыгаль и директор европейского департамента МВФ Альфред Кеммер обсуждали эти вопросы. Есть определенный прогресс по сближению позиций, однако конкретно можно говорить, когда мы выйдем на четкие формулировки обязательств, которые готова на себя взять Украина.

Марченко добавил, что окончательной редакции меморандума после пересмотра еще нет, а сроки ее готовности будут зависеть от МВФ.

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"Каких-то затруднений, которые не давали бы нам возможность сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях – часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", – говорит министр.

По его словам, меморандум может содержать рекордное число предварительных условий, но это не имеет значения.

"Важно, что работа идет. Если мы продвигаемся в части обязательств, дальше голосуем за законы, то предварительные условия не станут проблемой. Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логично будет объединение и самих траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?", – подытожил Марченко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что программа МВФ в Украине скоро закончится, однако новую пока не обсуждают.

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Также сообщалось, что в конце марта МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня пересмотра программы.

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