Марченко о переговорах с МВФ: Видим свет в конце тоннеля

Украина и Фонд приближаются к пониманию в вопросах, которые месяц назад было сложно реализовывать, говорит министр

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что Украина делает все возможное для получения очередного транша МВФ еще в 2021 году.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер"

"Это довольно непростые переговоры. То, что мы постоянно общаемся онлайн, также причиняет определенные неудобства... В онлайн-общении вы теряете очень много времени на поиск компромиссов там, где, возможно, вы бы быстреее нашли решение. Плюс разница во времени также добавляет определенных проблем. Но в целом ключевая наша задача – это выполнить домашнее задание. И тогда, я думаю, что проблем с МВФ не должно быть", – сказал министр.

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По его словам, основные ключевые препятствия в сотрудничестве – это обязательства предыдущих периодов, которые Украина должна восстановить. При этом Марченко отметил, что в последнее время наблюдается прогресс в переговорах.

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"И последний звонок, который был у премьер-министра – он свидетельствует о том, что мы сейчас приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые еще буквально месяц-два назад было сложно реализовывать. Сейчас мы уже видим свет в конце туннеля. Поэтому мы идем по этому сценарию, он для нас основной. И мы сейчас к нему максимально приближаемся", – сказал министр.

Напомним, две недели назад МВФ пообещал продолжить переговоры с Украиной и назвал повестку дня просмотра программы.

Также напомним, что Украина получит вторую часть микрофинансовой помощи ЕС в 1,2 млрд евро в случае положительного развития ситуации с МВФ по программе Stand-by.

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