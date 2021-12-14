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Кінець ери паперових грошей? Як українці розплачуються в магазинах

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 18:15
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В Україні значно збільшився відсоток безконтактних сплат, а також кількість платіжних карток.
Скільки відсотків українців розплачуються безконтактно
Скільки відсотків українців розплачуються безконтактно / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку 2021 року на 7% зросла кількість платіжних карток. Наразі загальний показник становить 78 млн штук.

Про це заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, повідомляє агентство "Укрінформ".

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За словами посадовця, українці мають на руках більше карток, ніж мешканці деяких європейських країн. Також Шабан розповів, що кількість безконтактних карток з початку року зросла майже на третину (до 17 млн).

Ще швидше зростає кількість токенізованих карток, тобто тих, якими ми розраховуємося за допомогою інших гаджетів із технологією NFC. З початку року кількість таких карток зросла на 39% та становить 5,5 млн штук.

Шабан розповів, що здебільшого українці користуються картами для сплати в торігвельній мережі, ще 25% – це купівля товарів в інтернеті.

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"Наразі 78% операцій із оплати в фізичній торгівельній мережі є безконтактними", – сказав Шабан.

Українці більше купують онлайн

У дослідженні компанії OLX, яке отримало наше видання, йдеться про те, що українці почали більш активно купувати товари в інтернеті.

У жовтні та листопаді, порівняно із вереснем, кількість операцій з купівлі в інтернеті зросла на 12%.

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Найбільше восени людей цікавили сезонний одяг і взуття, ноутбуки, iPhone 11, кухні та мотоцикли.

"Сьогодні" також розповідали, що ПриватБанк випускає новорічне оновлення для віртуальних карт у застосунку Приват24 і писали, що банк почне автоматично блокувати деякі картки.

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