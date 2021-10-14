Ощадбанк продлил действие платежных карточек для переселенцев – срок

Ощадбанк продлил срок действия карточек ВПО до 1 января 2022

Переселенцы смогут пользоваться карточками дольше / Фото: Коллаж: Сегодня

Карты Ощадбанка, выпущенные для внутренне перемещенных лиц, у которых закончился срок действия, будут действительны до 1 января 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает "Укринформ".

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Это уже не первое продление действия платежных карт Ощадбанком, связано это с введением карантина.

Ранее банк продлил срок действия карточек до 1 марта, 1 мая, 1 октября 2021, так как тогда действовали определенные ограничения для работы общественного транспорта и люди не могли добраться до отделения вовремя.

А уже начиная с 1 января следующего года Ощабдбанк прекратит автоматическое продление действия платежных карточек для переселенцев.

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Ранее мы писали, что Ощадбанк сократит количество своих отделений в Украине до 2024 года.

Это связано с тем, что Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития финансового учреждения с 2021 по 2024.

Также планируется отмена государственных гарантий по вкладам и присоединение банка к Фонду гарантирования вкладов физических человек.

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