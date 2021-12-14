Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Конец эры бумажных денег? Как украинцы расплачиваются в магазинах

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 18:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине значительно увеличился процент бесконтактных оплат, а также количество платежных карточек
Сколько процентов украинцев расплачиваются бесконтактно
Сколько процентов украинцев расплачиваются бесконтактно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 7% выросло количество платежных карт. Общий показатель составляет 78 млн штук.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает агентство "Укринформ".

Реклама

По словам чиновника, у украинцев на руках больше карт, чем у жителей некоторых европейских стран. Также Шабан рассказал, что количество бесконтактных карт с начала года выросло почти на треть (до 17 млн ).

Еще быстрее растет количество токенизированных карт, то есть тех, которыми мы рассчитываемся с помощью других гаджетов с технологией NFC. С начала года количество таких карт выросло на 39% и составляет 5,5 млн. штук.

Шабан рассказал, что в большинстве своем украинцы пользуются картами для оплаты в торговой сети, еще 25% – это покупка товаров в интернете.

Реклама

"Сейчас 78% операций по оплате в физической торговой сети бесконтактны", – сказал Шабан.

Украинцы больше покупают онлайн

В исследовании компании OLX, которое получило наше издание, говорится, что украинцы стали активнее покупать товары в интернете.

В октябре и ноябре по сравнению с сентябрем количество сделок по покупке в интернете выросло на 12%.

Реклама

Больше всего осенью людей интересовали сезонная одежда и обувь, ноутбуки, iPhone 11, кухни и мотоциклы.

"Сегодня" также рассказывали, что ПриватБанк выпускает новогоднее обновление для виртуальных карт в Приват24 и писали, что банк начнет автоматически блокировать некоторые карты.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять