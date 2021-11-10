Українці почали більше купувати онлайн: список найпопулярніших товарів

Напередодні Всесвітнього дня шопінгу українці почали більш активно купувати товари в інтернеті (на цілих 12%, порівно із вереснем).
Про це йдеться у дослідженні компанії OLX, яке отримало "Сьогодні".
Зазначається, що найбільше зараз шукають сезонний одяг і взуття, ноутбуки, iPhone 11 та навіть кухні та мотоцикли.
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А за даними OLX Доставка, найчастіше замовляють на сайті дитячий одяг та іграшки.
"Цікаво, що з мобільного пристрою власники iOS частіше купують техніку, а власники Android — одяг", – йдеться у дослідженні.
Найпопулярніші категорії у жовтні:
- дитячий світ,
- мода та стиль,
- транспорт,
- дім і сад,
- запчастини для транспорту,
- електроніка,
- хобі,
- відпочинок і спорт.
Зараз триває активний сезон зміни гардеробу, тож протягом минулого місяця українці успішно провели 57 тис. угод з купівлі жіночого та чоловічого одягу, що на 15% більше вересневого показника.
В середньому на одяг користувачі витрачали 400 грн за одне замовлення.
Також у жовтні українці почали більше читати і купили книжки понад 20 тисяч разів (на 60% більше) у середньому за 134 грн.
Українці почали не лише більше купувати, а й більше шукати товарі на сайті, наразі список бажаних покупок виглядає так:
● куртка — 286 тис. запитів;
● черевики — 217 тис.;
● пуховик — 171 тис.;
● кросівки — 150 тис.;
● диван — 134 тис.;
● кухня — 101 тис.;
● сукня — 98 тис.;
● ноутбук — 95 тис.;
● мотоцикл — 93 тис.;
● пальто — 91 тис..
Цікаво, що користувачі iOS-пристроїв найчастіше шукають речі бренду Nike та Zara, а запити користувачів з Android-пристроїв не пов’язані із назвами брендів – це просто назви одягу.
В своєму попередньому дослідженні OLX опитав людей і з'ясував, що 67% українців здають в оренду своє житло.
"Сьогодні" також писали, що у "червоній зоні" українцям роздаватимуть гроші.