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Украинцам в красных зонах хотят раздать деньги: кто их получит

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
9 ноября, 14:03
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Нардепы зарегистрировали законопроект, согласно которому некоторые украинцы смогут получить помощь
Бизнесу и наемным работникам хотят помочь
Бизнесу и наемным работникам хотят помочь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Нардепы предложили выделить 3 млрд гривен помощи бизнесу и наемным работникам в красных зонах адаптивного карантина.

Соответствующий законопроект уже есть на сайте Рады.

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3 млрд гривен хотят направить на социальную поддержку застрахованных людей, которые пострадали из-за карантина. Деньги будут выделены за счет перевыполнения плановых показателей поступлений в доходную часть бюджета.

Помощь украинцам с коммуналкой в красной зоне

Украинцам, которые проживают в красной зоне карантина, на 50% увеличили размер субсидии, поскольку семьи, которые вынужденно больше времени проводят дома, тратят больше электроэнергии, воды и газа.

Поскольку в Украине субсидии монетизированы, если семья не стала тратить больше денег на коммуналку, сэкономленное можно оставить на собственные нужды.

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Ранее эксперт рассказала, что некоторые представители более крупного бизнеса все таки смогли улучшить свои доходы и прочно стоят на ногах.

Также недавно мы писали, на сколько сильно новая волна коронавируса может ударить по украинской экономике.

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