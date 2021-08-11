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Клієнти Ощадбанку поскаржилися на втрату грошей через непотрібні їм послуги – що відповіли в банку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 серпня, 08:00
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За словами одного з клієнтів, у нього почали списувати плату за послугу SMS інформування
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Один з клієнтів державного Ощадбанку поскаржився, що при вході в мобільний додаток Ощад 24/7 у нього почали автоматично підключатися платні послуги.

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Свій відгук він залишив на сайті Мінфіну.

За його словами, він довго не міг зрозуміти, чому з його банківської картки регулярно знімають гроші.

"Що за маячня? Заходиш в Ощад 24 – автоматично підключається платна послуга SMS інформування. Я довго не міг зрозуміти – чому знімаються гроші з карти. Відключити її потрібно дзвонити на міський, а там спочатку автовідповідач задає безглузді питання, а потім оператор затягує час, в результаті за розмову знімається сума", – розповів клієнт Ощадбанку.

Що відповіли в Ощадбанку

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"Для використання сервісу Ощад 24/7 обов'язкове послуга смс-банкінг. Залежно від тарифного пакета її вартість становить 0 або 7 грн на місяць. Послуга потрібна для отримання одноразових паролів і підтвердження операцій в Ощад 24/7. Що стосується дзвінків в контакт- центр, то дзвінок на номер 0800210800 є безкоштовним", – відповіли в Ощадбанку.

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