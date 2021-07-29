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Ощадбанк готують до приватизації – вже заговорили про суму "продажу"

29 липня 2021 15:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В капітал українського державного банку планує увійти Європейський банк реконструкції та розвитку

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов / Фото: Getty Images, minfin.com.ua

Державний Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку.

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Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов. Рішення ще має погодити голова Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

"ЄБРР як кредитор отримає опцію конвертації боргу в акції Ощадбанку. Вперше була озвучена сума запланованої домовленості – до 100 млн євро в еквіваленті", – зазначив Наумов.

Оцінка експерта

Яку саме частку акцій може отримати в перспективі ЄБРР, поки не повідомляється. Але експерт Case Україна Євген Дубогриз передбачає, що йтися може про 20-25% акцій банку.

"Вартість всього "Ощад", таким чином, оцінена десь в 400 млн євро. А в тому, що банк продається дешевше власного капіталу, немає жодної "зради". Такий ринок, такі умови, такий банк. Це цілком нормальна практика – продавати банки дешевше власного капіталу", – зазначив експерт.

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Нагадаємо:

  • У чотирьох держбанках зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів в країні.
  • Держава вважається менш ефективним власником, ніж бізнес, тому Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк і Укрексімбанк уже не перший рік перебувають в приватизаційних списках.
  • Щоб в Ощадбанк міг зайти приватний капітал, його роблять учасником ФГВФО. Тобто всі нові депозити в цьому банку гарантуватимуться тільки в межах 200 тис. гривень, а не в 100%-му обсязі, як було раніше.

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