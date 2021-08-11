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Клиенты Ощадбанка пожаловались на потерю денег из-за ненужных им услуг – что ответили в банке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
11 августа, 08:00
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По словам одного из клиентов, у него начали списывать плату за услугу SMS информирования
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Один из клиентов государственного Ощадбанка пожаловался, что при входе в мобильное приложение Ощад 24/7 у него начали автоматически подключаться платные услуги.

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Свой отзыв он оставил на сайте Минфина.

По его словам, он долго не мог понять, почему с его банковской карты регулярно снимают деньги.

"Что за бред? Заходишь в Ощад 24 – автоматически подключается платная услуга SMS информирования. Я долго не мог понять – почему снимаются деньги с карты. Отключить ее нужно звонить на городской, а там сначала автоответчик задает бестолковые вопросы, а потом оператор затягивает время, в итоге за разговор снимается сумма", – рассказал клиент Ощадбанка.

Что ответили в Ощадбанке

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"Для использования сервиса Ощад 24/7 обязательна услуга смс-банкинг. В зависимости от тарифного пакета ее стоимость составляет 0 или 7 грн в месяц. Услуга нужна для получения одноразовых паролей и подтверждения операций в Ощад 24/7. Что касается звонков в контакт-центр, то звонок на номер 0800210800 является бесплатным", – ответили в Ощадбанке.

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