Гривня зміцніла: курс долара і євро на 1 квітня

Національний банк України (НБУ) розрахував на сьогодні, 1 квітня, такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,82 грн;

1 євро – 32,63 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на сім копійок після падіння на вісім копійок в попередній банківський день. Втім, за тиждень з 24 по 31 березня гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти при цьому вважають, що долар знайшов рівновагу на міжбанку.

Євро знизився на дев'ять копійок після різкого падіння на 25 копійок днем раніше. Євровалюта опустилася ще нижче психологічної позначки в 33 гривні і знаходиться на мінімальних значеннях за сім місяців.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 1 квітня підвищилася на три копійки.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 31 березня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в покупці, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,85/27,87 грн (купівля/продаж). Євровалюта подорожчала на п'ять копійок в покупці і на чотири – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,68/32,70 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ Опитані сайтом "Согодні" аналітики одностайні: до літа-2021 долар коштуватиме близько 28 грн.

В тренді Новий український лоукостер відкрив продажі на перші рейси в трьох напрямках

Реклама

→ У держбюджеті-2 021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

Читайте також: Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс у 2021 році складе 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

Реклама

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама