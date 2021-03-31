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Долар знайшов рівновагу на міжбанку: що буде з курсом

31 березня, 13:06

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Попит на валюту знизився через карантинні обмеження

Долар 31 березня після падіння в офіційних курсах Нацбанку торгується на міжбанку поблизу 27,83 гривні. Ринок знаходиться в рівновазі попиту і пропозиції з невеликою перевагою на стороні продавців валюти. Ймовірно, гривня найближчим часом збереже позиції, долар навіть може впасти до рівня 27,75 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"В умовах карантину і локдауну імпортери звузили свою активність до мінімуму, що відбивається на низьких торговельних оборотах всього ринку. У той же час, експортери, не зважаючи на істотне відшкодування ПДВ, підтримують валютну пропозицію", – розповів Шевчишин про ситуацію на ринку.

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Він уточнив, що в центрі уваги ринку – новина про те, що уряд України планує переговори з США про рефінансування в 2021 році євробондів на 1 млрд доларів під гарантії США. Тобто в умовах складних переговорів з МВФ Мінфін шукає варіанти рефінансування боргу.

Також експерт відзначив позитивні новини з боку Світового банку, який підвищив прогноз зростання ВВП України в 2021 році до 3,8%, тоді як на початку січня він оцінював перспективи відновлення у 3%.

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Нагадаємо, тим, хто інвестує в долар "в довгу", на рік і більше, варто купувати валюту на спаді курсу.

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долар міжбанк курс гривні курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин

Джерело: Сьогодні

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