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Прогнози поліпшилися. Світовий банк оцінив майбутнє української економіки

31 березня, 10:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ціни не будуть рости занадто швидко, вважають аналітики банку

Світовий банк (СБ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2021 році до 3,8% ВВП після минулого підвищення з 1,5% до 3%. А ось на 2022 рік прогноз став трохи гіршим – 3% зростання замість 3,1%. На думку аналітиків, зростання економіки буде помірним через високу невизначеність, пов'язану з темпами вакцинації проти COVID-19. А на користь Україні підуть позитивні тренди в сільському господарстві.

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Про це йдеться в новому огляді Світового банку.

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СБ також очікує, що інфляція в 2021 році прискориться до 5%, залишиться на цьому самому рівні в 2022-му, а в 2023-м зросте до 5,8%. Цей прогноз залишився на попередньому рівні.

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Дефіцит держбюджету в 2021 році прогнозується на рівні 5,4% ВВП. Загальні потреби у фінансуванні бюджету збільшаться до 17,2% ВВП (проти 15% ВВП в 2020 році), вважають аналітики Світового банку.

"Прискорення темпів реформ є ключем до прискорення економічного зростання і зменшення бідності в 2022 і 2023 роках", – резюмували в СБ.

Нагадаємо, раніше Держстат перелічив втрати України за 2020 рік і дійшов висновку, що падіння ВВП становило 4%. За підсумками 2020 року інфляція сягнула 5%:

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інфляція економіка прогноз ВВП Світовий банк прогноз инфляции

Джерело: Сьогодні

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