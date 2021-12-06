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Гривня нарешті "пригальмувала": НБУ розрахував новий курс долара на 6 грудня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
6 грудня, 08:32
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 6 грудня
Що буде з курсом 6 грудня
Що буде з курсом 6 грудня / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 6 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,29 грн.;
  • 1 євро – 30,82 грн;
  • 1 злотий – 6,72 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 3 грудня, курс долара не змінився в ціні, євро подешевшав на 12 копійок, російський рубль подорожчав на 1, а польський злотий упав на 1.

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Що буде з курсом долара перед Новим роком

За словами аналітика Roboforex Андрія Гойлова, незважаючи на сильну девальвацію у другій половині листопада, українська гривня увійшла до ТОП-10 валют країн, що розвиваються, за ступенем зміцнення до американського долара.

Також експерт зазначив, що на цей момент банки не відчувають дефіциту іноземних валют, а імпортери знизили активність напередодні сезону свят.

Андрій Гойлов заявив, що курс гривні може залишитися стабільним до кінця 2021 року, за умови, що посадові особи більше не робитимуть тривожних заяв щодо військової ескалації в ОРДЛО або ризиків насильницької зміни влади.

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На думку експерта, ціновий канал курсу долара до гривні до кінця року залишиться на рівні 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення.

"Сьогодні" раніше писали, як пояснюють різке падіння гривні у Національному банку України, а також розповідали, як на курс валют вплинула прес-конференція президента Володимира Зеленського.

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