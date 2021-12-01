Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

НБУ випустив три нові монети на честь ЗСУ – як виглядають нові 10 грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 грудня, 15:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нацбанк створив обмежений тираж нових монет на честь воїнів Збройних Сил України
В Україні випустили три пам'ятні монети, присвячені воїнам ЗСУ
В Україні випустили три пам'ятні монети, присвячені воїнам ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк презентував три нові монети присвячені 30-річчю Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, а нові дві монети з’являться в обігу вже 1 грудня, третя – вже в обігу з 11 листопада.

Реклама

Всі монети мають номінал 10 грн і присвячені різним видам військ:

  • "Збройні Сили України";
  • "Сухопутні війська Збройних Сил України";
  • "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

Пам’ятні монетки виготовлені із недорогоцінного сплаву на основі цинку та покриті нікелем. Усього в Україні випустять 1 мільйон таких екземплярів.

Реклама

Три нові монети стануть поповненням, започаткованої у 2018 році серії, яка присвячена ЗСУ. Наразі у серії вже 12 пам’ятних монет, перша з яких на честь захисників аеропорту у Донецьку.

Нові п'ять гривень

Раніше НБУ презентував ще одну пам'ятну монету, номіналом 5 гривень на честь символу 2022 року за східним календарем – тигра.

На монеті зображено Тигра на аверсі, а на зворотньому боці велика годинникова стрілка в оточенні символів кожної з пір року: сніжинки, квіти, плоди та гілки.

Реклама

"Сьогодні" також розповідали, що в Україні з'являться нові банкноти номіналом 20 та 200 гривень, які присвячені 30-річчю Незалежності нашої країни та писали, за які монети можна виручити цілу купу грошей.

НБУмонетиВСУ
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.21

Російський рубль (₽)

0.3659

Євро (€)

30.92

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти