"Зеленський налякав інвесторів": що тепер буде з курсом долара в Україні

Експерт розповів "Сьогодні", до якого курсу долара та євро готуватися українцям цього тижня

У листопаді закордонні інвестори скоротили свої вкладення в ОВДП на 3,07 млрд грн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Котирування гривні до долара на міжбанку у четвер, 2 грудня, встановилися на рівні 23,34-27,36 грн/долар.

Як розповів "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, незважаючи на те, що цього тижня до держбюджету було залучено 12,74 млрд грн, заява президента Володимира Зеленського щодо державного перевороту, який за його словами планувався 1 грудня, налякала зарубіжних інвесторів.

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"У листопаді вони скоротили свої вкладення в ОВДП на 3,07 млрд грн – до 91,43 млрд. Минулого тижня нерезиденти були помічені на міжбанку з покупками іноземних валют. Все це створює тиск на гривню, що наочно відображає котирування валютних курсів", – каже Андрій Гойлов.

Проте експерт зазначає, що більшість банкірів оцінюють поточну ситуацію у фінансовому секторі як позитивну. Це найкращий результат із травня 2018 року. Сприятлива ринкова кон'юнктура на товари українського експорту та зростаючий обсяг переказів заробітчан виступають для гривні стабілізуючими факторами.

"Головними продавцями іноземних валют залишаються аграрії, а покупцями – енерготрейдери. Незважаючи на рекордне зростання цін на пшеницю на світових ринках, чистий прибуток експортерів може виявитися на рівні минулого року", – пояснює Андрій Гойлов.

Він вважає, що цього тижня долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 30,85.

Що буде з курсом долара у грудні

Як раніше нам розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн, приблизно 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

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Він не виключає стрибок курсу до 28 вже до кінця року, проте вірогіднішим сценарієм вважає виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Раніше також експерт розповів "Сьогодні", чи варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів.