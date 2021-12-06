Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚡ Переговоры Байден - Путин 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Гривня наконец-то "притормозила": НБУ рассчитал новый курс доллара на 6 декабря

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 декабря, 08:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 6 декабря
Что будет с курсом 6 декабря
Что будет с курсом 6 декабря / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 6 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,29 грн;
  • 1 евро – 30,82 грн;
  • 1 злотый – 6,72 грн;
  • 10 российских рублей – 3,71 – грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 3 декабря, курс доллара не изменился в цене, евро подешевел на 12 копеек, российский рубль подорожал на 1, а польский злотый упал на 1.

Реклама

Что будет с курсом доллара перед Новым годом

По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, не смотря на сильную девальвацию во второй половине ноября, украинская гривня вошла в ТОП-10 валют развивающихся стран по степени укрепления к американскому доллару.

Также эксперт отметил, что на данный момент банки не испытывают дефицита иностранных валют, а импортеры снизили активность в преддверии сезона праздников.

Андрей Гойлов заявил, что курс гривни может остаться стабильным до конца 2021 года, при условии, что должностные лица не будут больше делать тревожных заявлений относительно военной эскалации в ОРДЛО или рисков насильственной смены власти.

Реклама

По мнению эксперта, ценовой канал курса доллара к гривне до конца года останется на уровне 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению.

"Сегодня" ранее писали, как объясняют резкое падение гривни в Национальном банке Украины, а также рассказывали, как на курс валют повлияла пресс-конференция президента Владимира Зеленского.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять