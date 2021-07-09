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"Доступні кредити 5-7-9%": ПриватБанк видав позики на 1,7 млрд грн

9 липня 2021 19:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Банк уклав за держпрограмою більше 2,5 тисяч угод з підприємцями

ПриватБанк активно видає кредити за держпрограмою / Фото: колаж "Сьогодні"

ПриватБанк активно видає кредити за держпрограмою / Фото: колаж "Сьогодні"

У 2020 році ПриватБанк, який дозволив ФОПам цілодобово купувати валюту, видав кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 1,7 млрд грн. Державний банк уклав більше 2,5 тисяч угод за держпрограмою.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Держпрограма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала в Україні 1 лютого 2020 року. Тож 1,7 млрд кредитів – це показники лише за перші 11 місяців 2020 року.

Зазначимо, що за цією програмою держава компенсує підприємцю частину кредитного навантаження. Тобто, чим більше робочих місць створює його підприємство, тим більшу компенсацію у відсотках за кредитом він отримує.

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Крім того, розмір процентної ставки за кредитом, наданим підприємцю або підприємству, залежить від мети отримання фінансування.

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Наприклад, якщо кредит на розвиток підприємництва, то важливе дотримання двох умов:

  • динаміка створених робочих місць з урахуванням групи пов’язаних осіб;
  • розмір річного доходу з урахуванням групи пов’язаних осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал через ЛГБТ-картки ПриватБанку. З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські картки, представлені в двох дизайнерських варіантах: на першому написано "Рівність прав", на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".

Тим часом комісія під час переказу коштів через "Приват24"поступово підвищиться з 1 грн до 0,5% від суми (не менш ніж 3 і не більш ніж 200 гривень). Такі розцінки державний ПриватБанк запровадив у шести областях України. Нововведення впроваджують в різний час для користувачів з різних областей. У банку запевняють, що це нормальна практика.

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