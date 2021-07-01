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ПриватБанк дозволив ФОПам цілодобово купувати валюту: що змінилося

1 липня 2021 17:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Банк запустив цілодобовий режим покупки валюти для фізосіб підприємців

ПриватБанку запустив нову послугу

ПриватБанку запустив нову послугу / Фото: уніан

ПриватБанк з 1 липня 2021 року запускає режим продовженої торгової сесії для всіх своїх клієнтів ФОП, який дозволить підприємцям в разі необхідності продавати валюту в будь-який час доби, а не тільки під час роботи стандартної торгової сесії на валютному ринку.

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Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається, цілодобовий режим покупки валюти в ПриватБанку насамперед буде зручним для тих ФОП, які займаються фрілансом і отримують оплату за послуги у валюті.

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"Окрім стандартної торгової сесії для ФОП та юридичних осіб, яка діє з 10:00 до 13:00, відтепер продаж валюти банку доступний з 15:00 до 23:29 та з 00:20 до 09:00", – йдеться в повідомленні.

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В рамках однієї операції ФОП може здійснити продаж валюти на суму до 20 тис. Дол. Або 20 тис. Євро за комерційним курсом банку.

Раніше повідомлялося, що в ПриватБанку стався збій – з карт клієнтів пропали гроші.

Про що ще говорять в Україні та світі 1 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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