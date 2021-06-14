Деякі клієнти банку залишили гнівні коментарі в Instagram і Twitter компанії. Новий дизайн назвали ганьбою і пропагандою нетрадиційної орієнтації

ПриватБанк випустив банківські карти в підтримку ЛГБТ-спільноти. Однак не всім сподобався новий дизайн – деякі українці звинуватили компанію в пропаганді гомосексуалізму.

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З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські карти, представлені в двох дизайнах:

на першому варіанті написано "Рівність прав";

на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".

Українці відмовляються бути толерантними

Деякі клієнти банку залишили гнівні коментарі в Instagram і Twitter компанії. Новий дизайн назвали ганьбою і пропагандою нетрадиційної орієнтації.

"Ні ЛГБТ пропаганді в Україні, ми не дамо спотворити розум нашим дітям ... Ой, ви туди ж. Пора підшукувати інший банк... Те почуття, коли пишалася, але перестала... Держбанк вирішив плюнути на нейтральність і здоровий глузд , помінявши лого на ЛГБТ-прапор", – пишуть користувачі.

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Деякі клієнти також запустили флешмоб, зміст якого – показово розрізати свої карти і закрити рахунок. Вони зумовили це тим, що банк – це в насамперед фінансова установа, в якій немає місця для ідеології.

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Відзначимо, що більшість українців стали на бік Приватбанку і подякували йому за підтримку ЛГБТ-спільноти.

"Ви круті, спасибі... Пишаємося, відмінна пропозиція... Ви кращі, велике спасибі..." .

Як повідомлялося раніше, в Києві відбулася мирна акція "Дави, щоб не тиснули на тебе" під Офісом президента. На ній зібралися представники ЛГБТ-спільноти, які виступали проти свавілля радикаліві нападів організованих злочинних угруповань на мирних активістів.