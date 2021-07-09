"Доступные кредиты 5-7-9%": ПриватБанк выдал займы на 1,7 млрд грн

Банк заключил по госпрограмме больше 2,5 тысяч сделок с предпринимателями

ПриватБанк активно выдает кредиты по госпрограмме / Фото: коллаж "Сегодня"

В 2020 году ПриватБанк, который позволил ФОПам круглосуточно покупать валюту, выдал кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 1,7 млрд грн. Государственный банк заключил более 2,5 тысяч соглашений по госпрограмме.

Об этом сообщает пресс служба ПриватБанка.

Реклама

Госпрограмма "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала в Украине 1 февраля 2020. Поэтому 1,7 млрд кредитов – это показатели только за первые 11 месяцев 2020 года.

Отметим, что по этой программе государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. То есть, чем больше рабочих мест создает его предприятие, тем большую компенсацию в процентах по кредиту он получает.

Читайте также: ПриватБанк и Monobank в списке. В каких банках Украины начали блокировать счета за долги

Кроме того, размер процентной ставки по кредиту, предоставленному предпринимателю или предприятию, зависит от цели получения финансирования.

Реклама

Например, если кредит на развитие предпринимательства, то важно соблюдение двух условий:

динамика созданных рабочих мест с учетом группы связанных лиц;

размер годового дохода с учетом группы связанных лиц.

Напомним, недавно в Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карты ПриватБанка . По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнерских вариантах: на первом написано "Равенство прав", на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".

Между тем комиссия при переводе средств через "Приват24" постепенно повысится с 1 грн до 0,5% от суммы (не менее 3 и не более 200 гривен). Такие расценки государственный ПриватБанк ввел в шести областях Украины. Нововведения внедряют в разное время для пользователей из разных областей. В банке уверяют, что это нормальная практика.