Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУ

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 18 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,17 грн;

1 євро – 32,44 грн;

1 злотий – 7,15 грн;

10 російських рублів – 3,75 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар зріс ще на 14 копійок після підвищення на 10 копійок попереднього банківського дня. "Зелений" піднявся ще вище за психологічну позначку в 27 гривень. За тиждень – з 11 по 18 червня – гривня ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.

Курс євро при цьому значно знизився. Євровалюта впала в ціні відразу на 33 копійки після підвищення на 15 копійок днем раніше. Так дешево євро не коштував з кінця серпня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів 18 червня знизилася на копійку. Польський злотий подешевшав відразу на 10 копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У четвер, 17 червня, долар на міжбанку зріс на 13 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,22/27,24 грн (купівля/ продаж). Євровалюта впала відразу на 37 копійок і в купівлі, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,47/32,49 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не наданий).

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