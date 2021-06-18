Євро в Україні впав на 10-місячне дно, долар подорожчав: курс валют НБУ

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 18 червня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,17 грн;
1 євро – 32,44 грн;
1 злотий – 7,15 грн;
10 російських рублів – 3,75 грн.
Порівняно зі вчорашніми значеннями долар зріс ще на 14 копійок після підвищення на 10 копійок попереднього банківського дня. "Зелений" піднявся ще вище за психологічну позначку в 27 гривень. За тиждень – з 11 по 18 червня – гривня ослабла проти американської валюти на шість копійок. Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу.
Курс євро при цьому значно знизився. Євровалюта впала в ціні відразу на 33 копійки після підвищення на 15 копійок днем раніше. Так дешево євро не коштував з кінця серпня 2020 року.
Вартість 10 російських рублів 18 червня знизилася на копійку. Польський злотий подешевшав відразу на 10 копійок.
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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
У четвер, 17 червня, долар на міжбанку зріс на 13 копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,22/27,24 грн (купівля/ продаж). Євровалюта впала відразу на 37 копійок і в купівлі, і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,47/32,49 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:
→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:
- 2021 рік – 27,98 грн;
- 2022 рік – 27,61 грн;
- 2023 рік – 27,59 грн.
→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не наданий).
- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.