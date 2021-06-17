Всупереч очікуванням. НБУ вирішив стримувати інфляцію без підвищення облікової ставки

Нацбанк почав поступово згортати антикризові інструменти. Але ключова ставка все одно може вирости в майбутньому

Всупереч очікуванням, НБУ не став підвищувати учетку / Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) залишив облікову ставку на рівні 7,5%. Це все ще максимальний рівень з весни 2020 року. У березні-2021 відбулося перше з вересня 2018 року підвищення облікової ставки, в квітні – друге. До цього облікова ставка перебувала на історичному мінімумі в 6%.

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Таке рішення прийняло правління Нацбанку.

При цьому відтепер НБУ починає згортати антикризові монетарні інструменти. Регулятор розраховує, що це – замість підвищення облікової ставки – допоможе сповільнити інфляцію.

"Стримана монетарна політика Національного банку України повинна заспокоїти інфляційні очікування і послабити фундаментальне інфляційний тиск на горизонті впливу 9-18 місяців", – зазначили в НБУ.

Йдеться про поступове скасування екстрених заходів з підтримки банків, таких як довгострокове рефінансування і відсоткові свопи.

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Втім, Нацбанк не виключає підвищення облікової ставки в майбутньому. Це можливо, якщо інфляція стане ще вищою.

Національний банк використовує облікову ставку як орієнтир, скільки повинні коштувати гроші. Вартість рефінансування банків теж визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам потрібно витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить прибутковість державних облігацій.

Нагадаємо, інфляція в Україні в травні досягла 9,5% в річному вимірі (з 8,4% в квітні) при тому, що НБУ орієнтується на коридор 4-6%.

Опитані сайтом "Сьогодні" експерти очікували, що це призведе до підвищення облікової ставки заради уповільнення зростання споживчих цін. За їх словами, таке рішення Нацбанку також призвело до зміцнення гривні до долара за рахунок підвищення відсоткових ставок з ОВДП.

Раніше сайт "Сьогодні" також розповідав, що банкам не потрібні депозити українців, і з'ясовував, якою буде прибутковість вкладів 2021 року.

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А про те, як НБУ увічнив Героя України в колекційних грошах, дивіться в сюжеті "Сьогодні":