Інфляція прискорилася. У НБУ розповіли, які продукти подорожчали найбільше

У Нацбанку повідомили, що ціни в Україні за останній місяць зросли: подорожчали хліб, соняшникова олія і м'ясо

Українці стали витрачати більше на продукти. Фото: AFP / Фото: AFP

У травні 2021 споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 9,5% (з 8,4% в квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку про рівень інфляції в квітні.

Як зазначається, споживча інфляція виявилася вище прогнозу, через істотне подорожчання природного газу та соняшникової олії.

Базова інфляція в травні прискорилася до 6,9% г/г (з 6,3% г/г у квітні).

Через подальше підвищення світових цін на продукти харчування збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 11,2% г/г).

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Зокрема, прискорилося подорожчання соняшникової олії і продуктів її переробки (майонезів, маргаринів, спредів).

Збільшення виробничих витрат на сировину і енергію привело до підвищення ціни на хліб, макаронні, кондитерські вироби і м'ясні продукти.

В той же час знижувалися темпи зростання цін на сирі продукти харчування (до 7,1% г/г).

Стрімкіше дешевшала картопля, а цибуля залишалася вдвічі дешевше, ніж в минулому році, завдяки значним запасам врожаю минулого року і розширенню пропозиції (як імпортної продукції, так і української). Останній фактор також вплинув на зниження цін на помідори і огірки в річному вимірі.

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Дешевшали в порівнянні з минулим роком цитрусові, а темпи зростання цін на яблука і яйця сповільнилися через вичерпання ефекту низької бази порівняння.

У той же час подорожчання деяких сирих продуктів прискорилося. Так, значно підвищувалися ціни на м'ясо внаслідок збільшення вартості кормів. Скорочення виробництва разом з підвищенням світових цін зумовило подорожчання молока. Зросли також ціни на цукор через високі світові ціни і нижчі торішні врожаї цукрових буряків.

Внаслідок стійкого споживчого попиту прискорився зростання цін на непродовольчі товари (до 1,4% г/г). Стрімкіше дорожчали: фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка, а здешевлення одягу, взуття, товарів для особистого догляду та комп'ютерної техніки сповільнилося.

Підвищення вартості послуг прискорилося (до 8% г/г). Стрімкіше дорожчали послуги громадського харчування, культури і відпочинку, оренди, утримання та ремонту житла, а також курси іноземних мов, мобільний зв'язок, послуги таксі.

У свою чергу зростання вартості послуг установ особистого догляду, фінансових і туристичних послуг сповільнилося.

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Нагадаємо, Нацбанк прийняв нову Стратегію, в якій окреслив основні напрямки своєї роботи на найближчі кілька років.