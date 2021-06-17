Вопреки ожиданиям. НБУ решил сдерживать инфляцию без повышения учетной ставки

Нацбанк начал постепенно сворачивать антикризисные инструменты. Но ключевая ставка все равно может вырасти в будущем

Вопреки ожиданиям, НБУ не стал повышать учетку / Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) оставил учетную ставку на уровне 7,5%. Это все еще максимальный уровень с весны 2020 года. В марте-2021 состоялось первое с сентября 2018 года повышение учетной ставки, в апреле – второе. До этого учетная ставка находилась на историческом минимуме в 6%.

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Такое решение приняло правление Нацбанка.

При этом теперь НБУ начинает сворачивать антикризисные монетарные инструменты. Регулятор рассчитывает, что это – вместо повышения учетной ставки – поможет замедлить инфляцию.

"Сдержанная монетарная политика Национального банка Украины должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте воздействия 9-18 месяцев", – отметили в НБУ.

Речь идет о постепенной отмене экстренных мер по поддержке банков, таких как долгосрочное рефинансирование и процентные свопы.

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Впрочем, Нацбанк не исключает повышения учетной ставки в будущем. Это возможно, если инфляция станет еще выше.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Стоимость рефинансирования банков тоже определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам нужно тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит доходность государственных облигаций.

Напомним, инфляция в Украине в мае достигла 9,5% в годовом измерении (с 8,4% в апреле) при том, что НБУ ориентируется на коридор 4-6%.

Опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты ожидали, что это приведет к повышению учетной ставки ради замедления роста потребительских цен. По их словам, такое решение Нацбанка также привело к укреплению гривни к доллару за счет повышения процентных ставок по ОВГЗ.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, что банкам не нужны депозиты украинцев, и выяснял, какой будет доходность вкладов в 2021 году.

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