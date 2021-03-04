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Більше не антирекордна. Нацбанк підвищив облікову ставку вперше за 8 місяців

4 березня, 14:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ключова ставка НБУ не змінювалася з літа 2020 року

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку до 6,5% з 6%, які діяли з червня-2020. Це була найнижча облікова ставка за всю історію України. А зі ставкою на рівні 6,5% Україна вже жила у 2013 році.

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Таке рішення прийняло правління Нацбанку.

Рішення прийняли заради поступового повернення прискорення інфляції до мети. Зростання споживчих цін досягло 6,1% при цільовому діапазоні Нацбанку в 5% плюс-мінус 1 процентний пункт.

"Національний банк готовий до більш рішучого підвищення облікової ставки для обмеження фундаментального інфляційного тиску, стабілізації очікувань і приведення інфляції до мети", – заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій.

→ Національний банк використовує облікову ставку як орієнтир, скільки повинні коштувати гроші. Вартість рефінансування банків теж визначається обліковою ставкою НБУ – при зниженні ставки банкам потрібно витрачати менше грошей на обслуговування рефінансування. Також від облікової ставки залежить прибутковість державних облігацій.

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Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що можуть підвищити облікову ставку в разі посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту, якщо його не компенсують інші фактори (наприклад, приплив капіталу).

Раніше сайт "Сьогодні" також розповідав, що банкам не потрібні депозити українців і з'ясовували, якою буде прибутковість вкладів у 2021 році.

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НБУ рішення кредитування проценти облікова ставка відсоткова ставка

Джерело: Сьогодні

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