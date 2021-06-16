Нервозність наростає: курс долара на міжбанку розвернувся

Валютний ринок чекає підсумків зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Котирування потрапили в залежність від новинного фону

Курс долара почав розвертатися до зростання / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 16 червня після падіння за офіційним курсом НБУ повернувся на міжбанку до зростання і піднявся до 27 грн. Ринок знаходиться в напрузі, чекаючи результатів зустрічі в Женеві президентів США і РФ. Найближчим часом курс навряд чи відійде від нинішніх значень. Принаймні, допоки на ситуацію не вплине новинний фон.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Очікуємо коливання курсу поблизу позначки 27 грн/дол. Нервозність на ринку наростає і може відбитися в волатильності та розширенні спреду, але обсяги торгів будуть низькими", – сказав експерт.

Читайте також: Нова сторінка в економічній історії. Шмигаль оголосив про створення Національної біржі

Він також спрогнозував, що Національний банк у четвер, 17 червня, піде на помірне підвищення ставки, враховуючи високі темпи інфляції (9,5% річних в травні).

Нагадаємо, аналітики і раніше не виключали швидкого розвороту курсу долара. Андрій Гойлов з Roboforex пояснює такі ризики провальної зовнішньою торгівлею – негативне сальдо становить 1,07 млрд доларів.

Реклама

А в бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень: