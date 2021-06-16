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Нервозність наростає: курс долара на міжбанку розвернувся

16 червня 2021 12:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок чекає підсумків зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Котирування потрапили в залежність від новинного фону

Курс долара почав розвертатися до зростання

Курс долара почав розвертатися до зростання / Фото: Сьогодні, Pixabay

Долар 16 червня після падіння за офіційним курсом НБУ повернувся на міжбанку до зростання і піднявся до 27 грн. Ринок знаходиться в напрузі, чекаючи результатів зустрічі в Женеві президентів США і РФ. Найближчим часом курс навряд чи відійде від нинішніх значень. Принаймні, допоки на ситуацію не вплине новинний фон.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Очікуємо коливання курсу поблизу позначки 27 грн/дол. Нервозність на ринку наростає і може відбитися в волатильності та розширенні спреду, але обсяги торгів будуть низькими", – сказав експерт.

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Він також спрогнозував, що Національний банк у четвер, 17 червня, піде на помірне підвищення ставки, враховуючи високі темпи інфляції (9,5% річних в травні).

Нагадаємо, аналітики і раніше не виключали швидкого розвороту курсу долара. Андрій Гойлов з Roboforex пояснює такі ризики провальної зовнішньою торгівлею – негативне сальдо становить 1,07 млрд доларів.

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А в бюджетній декларації на три роки, яку підготували в Кабміні, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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