Евро в Украине упал на 10-месячное дно, доллар подорожал: курс валют НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 18 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,17 грн;

1 евро – 32,44 грн;

1 злотый – 7,15 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос еще на 14 копеек после повышения на 10 копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" поднялся еще выше психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 11 по 18 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте на шесть копеек. Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала.

Курс евро при этом значительно снизился. Евровалюта упала в цене сразу на 33 копейки после повышения на 15 копеек днем ранее. Так дешево евро не стоил с конца августа 2020 года.

Стоимость 10 российских рублей 18 июня снизилась на копейку. Польский злотый подешевел сразу на 10 копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В четверг, 17 июня, доллар на межбанке вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,22/27,24 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала сразу на 37 копеек и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,47/32,49 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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