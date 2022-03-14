Електронні гроші в ЄС тепер доступні для українців – Revolut розширила послуги

Фінансово-технологічна компанія Revolut надала доступ до платіжних послуг українцям, що виїхали в ЄС через війну

Українцям надали доступ до електронних коштів в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Людей, які вимушено покинули Україну через воєнні дії, всіляко намагаються підтримати за кордоном. Окрім базових потреб біженцям забезпечують пільгові умови у різних сферах. Розширені послуги пропонують і великі компанії.

Одна з таких – Revolut. У пресслужбі повідомили, що відтепер українці в Євросоюзі зможуть відкрити рахунок електронних грошей через спрощену процедуру.

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"Понад два мільйони осіб вже перетнули кордони України у пошуках безпеки, багато з яких мають небагато речей та документів. Щоб придбати предмети першої необхідності, швидкий і легкий доступ до коштів є необхідним для тисяч сімей. Revolut дозволяє тим, хто перетнув кордони країни, отримати доступ до своїх коштів, прив'язавши додаток до свого українського банківського рахунку. Revolut пропонує платіжні послуги всім, хто змушений виїхати з України, надаючи доступ до додаткових валют та механізмів заощаджень", – написали у компанії.

Що тепер доступно українцям

Зазвичай для відкриття такого рахунку вимагається підтвердження права на проживання в Європі. Для українців цю вимогу скасували.

Також українці можуть прив'язати будь-яку українську банківську картку до свого рахунку Revolut. Після цього одразу стануть доступними усі стандартні операції.

Як наголошують у компаніх, стандартний рахунок не передбачає щомісячної комісії. Його можна використати для:

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відправлення/отримання коштів;

обміну валюти.

Переказувати кошти на цей рахунок може будь-хто, хто вже знаходиться в Європі. Ліміти на користування рахунком відповідають обмеженням стандартного плану Revolut.

Обмеження на переказ коштів з цього рахунку Revolut на інший складає €1,500 (48 257 грн) на день.

Компанія також не братиме комісії за перекази та обмін валют.

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Як відкрити рахунок

Віртуальну банківську карту можна отримати у мобільному застосунку.

Щоб це зробити потрібно:

завантажити мобільний додаток Revolut;

клікнути Sign up і ввести номер телефону. Це може бути номер будь-якої країни, головне щоб людина могла отримати SMS повідомлення на цей номер;

обарти країну знаходження, наприклад, Польща чи Словаччина в секції Country of residence;

ввести поточну адресу за межами України, наприклад, адресу житла/тимчасового притулку, та інші особові дані;

завантажити фото українського паспорта або ID-картки для підтвердження особи.

Також у Revolut обіцяють, що скоро у додатку з'явиться українськомовний інтерфейс.

Виплати українцям за кордоном

"Сьогодні" детально розписали, які держави пропонують біженцям з України грошові виплати та в яких розмірах.

Наприклад, українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу. Також польським законодавством передбачаються інші пільги.

У Чехії українці можуть розраховувати на виплати у розмірі 5 тис. чеських крон (приблизно 6445 тис. грн).

А у Словаччині є різні умови для різних людей, від чого залежить сума допомоги.

Також раніше ми писали про те, яка країна вже приймає цифрові документи в "Дії" та скільки грошей списують з банківських карток українців у Польщі.