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Долари чи євро під матрацом? В якій валюті українці зберігають гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 09:41
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Розповідаємо, якій валюті українці довіряють найбільше
Зберігають гроші українці у різній валюті
Зберігають гроші українці у різній валюті / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Переважна більшість українців все ж зберігає свої заощадження в доларах.

Про це йдеться в опитуванні "Сьогодні", проведеному соціологічною компанією Gradus.

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У відсотковому співвідношення серед 1000 опитаних це 41,8%. Проте є українці, які надають перевагу не менш популярному євро і зберігають у цій валюті свої гроші. Таких налічується 22%.

Є й серед населення ті, хто найбільш довіряє гривні,— 6,9%. В іншій валюті зберігають 5,5%, інші 23,8% не змогли відповісти на питання.

Звучить дещо дивно, але незважаючи на те, що в Києві найбільше довіряють саме долару (50,6%), у Центральній Україні ця валюта користується найменшою популярністю (34,7%). Натомість євро у столиці дещо недолюблюють, відсоток тих, хто заощаджує у цій валюті — 18,4%, на противагу Західному регіону, де цю валюту зберігає 25,9% українців.

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Гривню зберігають:

  • у Східному регіоні — 4,6%;
  • у Києві — 5,9%;
  • у Південному — 7,1%;
  • у Центральному — 7,5%;
  • у Західному — 7,8;
  • у Північному — 9,3%.

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В якій валюті зберігати?

Зберігати гроші експерти радять методом диверсифікації, тобто зберігання коштів не в одній, а одразу в декількох валютах з різними ризиками. Тоді, навіть якщо курс однієї з валют просяде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.

Експерти з економіки пропонують такі варіанти структури свого фінансового кошика:

  • для любителів долара. Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі;
  • для "гривневих фанатів". Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація.
  • збалансований підхід. Розділити свої заощадження порівну по валютах: долар — 35%, гривня — 30%, євро — 35%. Це збалансований та універсальний варіант. Підходить він для тих випадків, коли спрогнозувати ситуацію в країні вкрай важко, коли немає великої впевненості в стабільності національної валюти.

Раніше ми писали, що Європа виділить 1,2 млрд євро допомоги Україні. Перший транш, за ухваленням відповідного рішення, складе 600 млн євро.

Ми також повідомляли, що ціни на паливо рекордно виростуть вже зовсім скоро.

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