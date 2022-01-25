Гривня теряет свои позиции: что происходит с курсом доллара 25 января

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 25 января

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 25 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,37 грн;

1 евро – 32,05 грн;

1 злотый – 7,02 грн;

10 российских рублей – 3,58 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, доллар подорожал на 6 копеек, евро подешевел на пять копеек. Курс злотого уменьшился на 6 копеек, а курс рубля – на 12 копеек.

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Что было с курсом валют на межбанке?

В понедельник, 25 января, торги американской валюты стартовали со значений 28,29/28,31 грн, а к их закрытию доллар подорожал в покупке и продаже 28,58/28,6 грн.

Единая европейская валюта подорожала до 32,29/32,31 грн.

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Покупать валюту уже поздно?

На прошлой неделе доллар дорожал слишком быстрыми темпами. Продавцы валюты не успевали за переменами. Буквально недавно доллар дошел до отметки в 28,54 грн. В последний раз он стоил так дорого 14 месяцев назад, в ноябре 2020 года. Впоследствии цена пошла на убыль.

Аналитик ДК Forex club Андрей Шевчишин советует все же покупать валюту, но на откатах по максимально низкому курсу.

А член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак рекомендуют сейчас потратить излишки гривны на запланированные крупные покупки, продукты и промтовары длительного хранения. Это окажется более выгодным, поскольку инфляция в ближайшие месяцы заметно ускорится.

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Ранее мы сообщали, что будет с долларом в случае вторжение России в Украину, а также писали, что Европа предложила Украине финансовую помощь в размере 1,2 млрд. грн.