Доллары или евро под матрасом? В какой валюте украинцы хранят деньги

Рассказываем, какой валюте украинцы доверяют больше всего

Хранят деньги украинцы в разной валюте / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Подавляющее большинство украинцев все же сохраняет свои деньги в долларах.

Об этом говорится в опросе "Сегодня", проведенном социологической компанией Gradus.

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В процентном соотношении среди 1000 опрошенных это 41,8%. Однако есть украинцы, которые предпочитают не менее популярное евро и хранят в этой валюте свои деньги. Таких насчитывается 22%.

Есть и среди населения те, кто больше всего доверяет гривне, 6,9%. В другой валюте хранят 5,5%, остальные 23,8% затруднились ответить на вопросы.

Звучит несколько странно, но несмотря на то, что в Киеве больше всего доверяют именно доллару (50,6%), в Центральной Украине эта валюта пользуется наименьшей популярностью (34,7%). В то же время евро в столице несколько недолюбливают, процент тех, кто хранит в этой валюте — 18,4%, в противоположность Западному региону, где эта валюта хранится в 25,9% украинцев.

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Гривню хранят:

в Восточном регионе – 4,6%;

в Киеве – 5,9%;

в Южном – 7,1%;

в Центральном – 7,5%;

в Западном – 7,8;

в Северном – 9,3%.

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В какой валюте хранить?

Хранить деньги эксперты советуют методом диверсификации, то есть хранение средств не в одной, а сразу в нескольких валютах с разными рисками. Тогда даже если курс одной из валют просядет, вы не потеряете значительную часть своих накоплений. Таковой метод хранения средств является менее опасным.

Эксперты по экономике предлагают следующие варианты структуры финансовой корзины:

для любителей доллара. Половину своих средств хранить в долларах, 30% – в евро и 20% – в гривне. Объяснение: доллар – одна из наиболее стабильных валют, поэтому риски минимальны. Обесценение валюты не сильно отразится на вашем финансовом портфеле;

Половину своих средств хранить в долларах, 30% – в евро и 20% – в гривне. Объяснение: доллар – одна из наиболее стабильных валют, поэтому риски минимальны. Обесценение валюты не сильно отразится на вашем финансовом портфеле; для "гривневых фанатов". Половину средств хранить в гривне, а остальные 50% разделить между евро и долларом. Наиболее надежный и прибыльный вариант, но при условии, когда в стране стабильная экономическая и политическая ситуация.

Половину средств хранить в гривне, а остальные 50% разделить между евро и долларом. Наиболее надежный и прибыльный вариант, но при условии, когда в стране стабильная экономическая и политическая ситуация. сбалансированный подход. Разделить свои сбережения поровну по валютам: доллар – 35%, гривня – 30%, евро – 35%. Это сбалансированный и универсальный вариант. Подходит он для тех случаев, когда спрогнозировать ситуацию в стране крайне затруднительно, когда нет большой уверенности в стабильности национальной валюты.

Раньше мы писали, что Европа выделит 1,2 млрд евро помощи Украине. Первый транш, по принятию соответствующего решения, составит 600 млн. евро.

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